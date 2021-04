Il megastore “The Spark” riapre e accoglie al suo interno Mondadori Bookstore

Giovedì 22 aprile, a partire delle 11.30, il megastore “The Spark” aprirà nuovamente al pubblico con tante attività in programma e una novità: la fusione con il Mondadori Bookstore.

Da parecchi giorni, le due librerie di Piazza Borsa (The Spark e Mondadori) erano chiuse e per noi, assidui lettori, tale sconcerto era diventato sempre più preoccupante, poiché la chiusura di una libreria, luogo prezioso di cultura e libertà, rappresenta sempre un segnale molto negativo e certamente angoscioso. Ma i timori sono stati preso mitigati con l’annuncio che la stessa libreria

“The Spark” ha diffuso prontamente: il megastore di Piazza Borsa riaprirà giovedì 22 aprile e accoglierà al suo interno la Mondadori Bookstore, con la quale ha sancito una preziosa fusione che darà vita all’unico store Mondadori nel pieno centro di Napoli. Pertanto, dopo e nonostante le tante difficoltà di un anno così complicato e nefasto, tutti i lettori interessati all’evento sono invitati a partecipare alla giornata di apertura che si terrà giovedì 22 aprile, a partire dalle 11:30. Qui di seguito è ripotato il programma dettagliato del giorno 22, quando finalmente la libreria sarà restituita ai cittadini.

Programma attività giovedì 22 aprile:

È possibile seguire gli eventi anche in diretta sui nostri canali social.

11,30 Apertura

11,50-12,50 Presentazione evento Mondadori/TheSpark con l’intervento di Piero Sorrentino

evento Mondadori/TheSpark con l’intervento di Piero Sorrentino 13,00 Presentazione del libro “ La vera storia di Martia Basile ” di Maurizio Ponticello con lettura di Federica Grimaldi

” di Maurizio Ponticello con lettura di Federica Grimaldi 15,00 Presentazione libro “ Preferisco i tacchetti ” di Eleonora Goldoni

” di Eleonora Goldoni 15,45 Presentazione workshop “ Coaching letterario ” a cura di Ugo Cundari

” a cura di Ugo Cundari 16,30 Presentazione workshop “ La tela del ragno ” a cura di Nando Vitali

” a cura di Nando Vitali 17,00 Presentazione “ La biblioteca di Babele ” a cura di Nando Vitali

” a cura di Nando Vitali 17,30 Presentazione progetto The Spark Press e del concorso letterario “ Le città silenti ” con i giurati Nando Vitali, Antonio Menna e Angelo Petrella

” con i giurati Nando Vitali, Antonio Menna e Angelo Petrella 18,15 Presentazione progetto fine art “ Let me tell you ” di Valentina Argìa Socievole a cura di Roberta Fuorvia

” di Valentina Argìa Socievole a cura di Roberta Fuorvia 19,00 Asta Maker , i prodotti del nostro laboratorio di fabbricazione digitale tutti per voi

, i prodotti del nostro laboratorio di fabbricazione digitale tutti per voi Golden Ticket per i più piccoli con uno sconto sui libri per bambini e gadget regalo fabbricati dal laboratorio di The Spark

per i più piccoli con uno sconto sui libri per bambini e gadget regalo fabbricati dal laboratorio di The Spark Rassegna “ Arte in libreria “, patrocinata dal Comune di Napoli e in collaborazione con MixArt . Esposizione di Giovanni Mangiacapra

“, patrocinata dal Comune di Napoli e in collaborazione con . Esposizione di Mostra della residenza artistica con Cyop&Kaf

In un momento così drammatico, ma anche denso di speranza e di rivalsa contro un nemico invisibile e subdolo, come il Covid-19, l’apertura del megastore di piazza Borsa è un segnale positivo e significativo non solo per la cultura in generale, ma anche per ogni attività rivolta ad un pubblico attento ed esigente, che attraverso la lettura può e deve allargare gli orizzonti del proprio sapere, un sapere rivolto soprattutto ai giovani che attraverso la lettura di un libro, a due passi tra l’altro dall’Università Federico II, sviluppa e plasma il suo senso critico, nella piena consapevolezza che con la cultura si può e si deve “mangiare”.