Il libro di Vincenzo Imperatore ‘Io so e ho le prove’ uscirà in Francia

Io so e ho le prove il libro di Vincenzo Imperatore uscirà in Francia, l’8 ottobre per le Editions Herodios con il titolo Le grand scandale bancaire.

Dopo essere stato un caso editoriale nel nostro paese, celebrato dal pubblico e dalla stampa per la sua onestà e il suo coraggio, Io so e ho le prove (Chiarelettere, 2014) di Vincenzo Imperatore uscirà in Francia, primo libro del genere a essere tradotto in un’altra lingua, l’8 ottobre per le Editions Herodios (traduzione di Béatrice Dunner e prefazione di Jérôme Kerviel) con il titolo Le grand scandale bancaire (Il grande scandalo bancario). Imperatore è stato per vent’anni nelle direzioni operative di alcuni tra i più importanti istituti di credito italiani. Prima e dopo la crisi economica.

La sua testimonianza ha svelato i segreti, le strategie e i maneggi delle banche a danno del correntista. Tutto ci che la cronaca e la magistratura hanno poi confermato in questi ultimi anni era già stato denunciato da Imperatore in questo libro: lo scandalo dei diamanti, i derivati, gli aumenti di capitale sottoscritti con l’inganno o con il ricatto psicologico della chiusura dei rubinetti del credito, l’anatocismo e l’usura. E ancora centinaia di irregolarità e leggerezze nella redazione dei contratti.

Libro inchiesta unico nel suo genere, da cui è stato tratto anche uno spettacolo teatrale, a Io so e ho le prove fanno seguito due fortunati libri (Io vi accuso e Sacco bancario, Chiarelettere), grazie ai quali l’autore accompagna il lettore fin dentro la stanza dei bottoni dei vertici dirigenziali bancari. Nel leggere Le grand scandale bancaire ci si renderà presto conto che i mali di cui soffrono gli italiani non sono estranei a quelli dei francesi.

In conclusione e a integrazione del testo originale, l’autore discute della crisi delle banche nei prossimi 12-18 mesi. Una vera e propria Bankemia che avrà effetti su imprenditori e cittadini ancora più devastanti della crisi economica e finanziaria generata dalla pandemia del Covid-19.