Il grande nuoto a Napoli: dal 26 agosto al 30 settembre l’International Swimming League alla Scandone

International Swimming League 2021: la piscina Scandone di Napoli sarà sede della prima fase della manifestazione con campioni del calibro di Scozzoli, Carraro, Miressi, Di Liddo, Dressel, Sjoestrom, King e Manaudou.

- Advertisement -

L’International Swimming League è lieta di annunciare che sarà Napoli la città ospitante della spettacolare prima fase dell’ISL 2021, con i migliori nuotatori al mondo che si sfideranno in una stagione regolare di cinque settimane.

La regular season – la prima delle tre fasi della terza stagione – vedrà i 10 club ISL competere dal 26 agosto al 30 settembre nella splendida piscina Felice Scandone di Napoli, allenandosi quotidianamente alla Mostra d’Oltremare, in un rigoroso allestimento di sicurezza simile a quello della bolla della stagione 2 dell’ISL a Budapest, organizzato nel rispetto di tutte le normative anti COVID19 in vigore al momento.

Alla stagione regolare seguiranno a novembre – per tre settimane – i play-off, che coinvolgeranno i primi otto club di ISL che si confronteranno per un posto nella Final Four, che si svolgerà a fine anno. ISL sta finalizzando in questi giorni il processo di selezione delle città che ospiteranno la seconda e la terza fase della stagione 2021. Sono in corso colloqui con destinazioni – altrettanto iconiche come Napoli – in Asia, Europa e Nord America e a breve ci sarà un’ annuncio in merito.

Il fondatore e presidente dell’ISL Konstantin Grigorishin ha dichiarato: ”La città di Napoli e tutta la Campania occupano un posto speciale nei nostri cuori dopo un’esperienza così incredibile come l’edizione del 2019, sono molto contento di tornare in questa meravigliosa città italiana. Nel 2019 la piscina Felice Scandone era piena di fan appassionati che hanno creato un’atmosfera così speciale da essere quasi irripetibile ma sogno – e spero – che anche ad agosto si possa ricreare un entusiasmo simile, per quanto nel pieno rispetto della normativa Covid19”.

ISL nel 2019 e 2020 ha organizzato i suoi matches in alcune delle città più eccitanti del mondo, tra cui Budapest, Las Vegas, Londra, Washington DC “e ovviamente Napoli – ha continuato Grigorishin – e ora nel 2021 lSL farà accendere ancora una volta i riflettori sulla città campana, con milioni di fan in tutto il mondo che guarderanno i matches ISL in televisione, piattaforme digitali e social media. Napoli ha già trasmesso nel passato tutta la sua passione ai nostri nuotatori e, a loro volta, i nostri atleti hanno abbracciato la città, impegnandosi in attività verso la comunità locale, immergendosi nella cultura cittadina in modo naturale, cosa che ha generato un’attenzione extra verso Napoli da parte dei media nazionali e non. L’ISL porta di nuovo in città e nella regione della Campania contenuti sportivi coinvolgenti e divertenti, oltre che una magica esperienza dal vivo.

Per questa terza stagione promettiamo di avvicinare gli appassionati di sport ancor di più ai loro eroi in un modo mai visto prima in una competizione di nuoto d’élite. Sono anche felice di annunciare che ISL è in stretto contatto con le istituzioni sportive del nuoto italiano – sia nazionali che locali- per individuare ogni forma di collaborazione utile alla valorizzazione dell’evento a Napoli”, ha concluso Grigorishin.

La leggenda del nuoto italiano Domenico Fioravanti, recentemente nominato Direttore Generale del club Aqua Centurions, ha accolto con favore l’annuncio di Napoli: ”È una notizia fantastica per il nuoto italiano e per tutti gli appassionati, per noi di Aqua Centurions è una bella spinta in più, potremo infatti contare sull’incredibile supporto della città per provare ad arrivare per la prima volta ai playoff”.

L’International Swimming League è il primo campionato mondiale che unisce i migliori nuotatori internazionali in una competizione a squadre. Fondata nel 2018, ISL si basa al momento sulla partecipazione di 10 club suddivisi tra Nord America (Cali Condors, DC Trident, LA Current, NY Breakers e Toronto Titans) Europa (I’italiana Aqua Centurions, la francese Energy Standard, l’ungherese Iron e l’inglese London Roar) e Asia (Tokyo Frog Kings).