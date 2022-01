Il Giro d’Italia 2022 farà tappa a Napoli: il Maschio Angioino diventa “rosa”

Nella tappa del 14 maggio il Giro d’Italia torna dopo 9 anni a Napoli: grande soddisfazione per il sindaco Gaetano Manfredi.

Nella giornata di sabato 14 maggio, in occasione dell’ottava tappa, il Giro d’Italia di ciclismo tornerà dopo ben 9 anni a Napoli e per l’occasione… il Maschio Angioino si illumina di rosa. In ogni città sede di tappa, infatti, si è deciso di “accendere” un monumento con il colore dedicato al grande evento sportivo del ciclismo, 100 giorni prima della manifestazione.

La tappa numero 8 della corsa rosa sarà caratterizzata da un percorso di 19 km, con partenza da Napoli, passando per Pozzuoli, Giugliano, Quarto, Bacoli e Monte di Procida, con 5 giri nella zona dei Campi Flegrei e rientro a Napoli, con traguardo in via Caracciolo. Grande soddisfazione per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “La tappa del Giro d’Italia prevista per il 14 maggio a Napoli sarà un evento dallo straordinario valore sportivo, ma anche sociale -ha dichiarato il primo cittadino partenopeo – Vivere insieme al pubblico questa manifestazione dopo 9 anni di assenza, con la bellezza del nostro Golfo a fare da sfondo, rappresenta una vetrina per il nostro territorio cittadino e metropolitano. Le immagini del Golfo di Napoli, della sua bellezza, saranno trasmesse dai principali network televisivi di tutto il mondo, con un ritorno mediatico ed un indotto economico per un territorio come il nostro che ha nel turismo una delle principali risorse”.

Manfredi sottolinea inoltre che “la tappa sarà un omaggio, nostro e degli organizzatori, a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, la nostra splendida isola che è stata scelta dal Ministero della Cultura come punto strategico per l’anno in corso”.

Foto in evidenza: pagina Facebook “Giro d’Italia”