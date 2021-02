Il Commissario Ricciardi, Maria Angela Robustelli protagonista nell’ultima puntata

L’attrice, autrice e regista partenopea sarà la protagonista femminile nell’ultimo episodio della fiction Il Commissario Ricciardi diretta da Alessandro D’Alatri in onda lunedì 1 marzo 2021 alle ore 21.25 su RaiUno.

Maria Angela Robustelli sarà la protagonista femminile di puntata di In fondo al tuo cuore, sesto e ultimo episodio della fortunata fiction Il Commissario Ricciardi, in onda lunedì 1 marzo 2021 alle ore 21.25 su RaiUno per la regia di Alessandro D’Alatri, e tratto dal romanzo “In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi” di Maurizio de Giovanni.

In quest’ultimo capitolo della serie Maria Angela Robustelli interpreterà il ruolo di Carmela Iovine, un personaggio controverso e misterioso, denso di emotività e sentimento.

E’ stata un’esperienza intensa e gratificante per la Robustelli prima come lettrice e poi come interprete, non solo per essere stata al fianco di grandi attori, ma, soprattutto, per il clima di grande collaborazione, condivisione d’intenti e amore puro per questo mestiere, palpabile sul set. Basta pensare che il regista Alessandro D’Alatri, si è trasferito a Napoli, in largo anticipo, per scegliere gli attori con meticolosa cura, cercandoli a teatro, incontrandoli, ascoltandoli, respirandone la stessa aria.

“E questa cosa – sottolinea Maria Angela Robustelli – restituisce speranza a chi, come me, fa questo mestiere, e in questo momento storico ancora di più. Il rispetto per la nostra professione ha permesso a tanti attori, che da anni dedicano la propria vita a questo lavoro, al teatro, alle tournée, la possibilità di mostrarsi al grande pubblico”.

Il suo percorso di formazione nasce in famiglia, un gruppo di attori, formatori, registi e tecnici napoletani, il cui lavoro nel corso degli anni si è sempre mosso su due binari distinti, ma, al tempo stesso, connessi: riassumere la tradizione e fare sperimentazione.

Con la nascita dell’Associazione La giostra, fondata da Maria e Valeria Tavassi nel 2000, di fatto nel ’96, e la successiva formazione della Compagnia La giostra, prende vita un solido e apprezzato progetto teatrale. Dal 2003 la compagine svolge le attività teatrali e di formazione in diversi luoghi della città, l’ultimo dei quali a Soccavo, dove allestisce la prima sede del Teatro La giostra, che dal 2006 ha ospitato sei stagioni teatrali, ospitando compagnie cittadine e nazionali.

Nel 2016 il Teatro La giostra, di cui Maria Angela Robustelli ricopre il ruolo di organizzatrice di programmazione e formazione, prende vita in Via Speranzella 81 a Napoli, con un progetto di rifunzionalizzazione di un bene pubblico in disuso, restituendolo alla città, come Teatro di Territorio. Dopo circa tre anni di lavoro riconosciuto da pubblico e critica, il teatro viene chiuso per mancanza di formalizzazione sull’utilizzo dei locali comunali, e di cui si attende ancora una chiara risoluzione, nonostante continue sollecitazioni.

Teatro, cinema e televisione l’hanno vista al fianco, tra gli altri, di Toni Servillo, Michele Placido, Maurizio Scaparro, Lina Prosa, Alessia Siniscalchi, Lina Wërtmuller, Edoardo De Angelis, Alessandro D’Alatri. Paolo Sorrentino l’ha diretta nella ripresa-documentario sullo spettacolo Le voci di dentro di Eduardo De Filippo, regia di Toni Servillo, ed ha ricevuto il Premio Marmorata “Naples in the World” per il ruolo di Teresa Amitrano.