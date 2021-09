Il Club Scherma San Nicola riparte alla grande: 5 atleti nelle Nazionali Under 20 di spada

Club Scherma San Nicola: cinque atleti convocati a Bracciano presso il centro sportivo dell’Aeronautica Militare.

La stagione agonistica appena iniziata parte nel migliore dei modi per il Club Scherma San Nicola, con la convocazione di ben 5 atleti all’allenamento under 20 “azzurrini” di spada maschile e femminile, in corso (dal 5 al 12 settembre) a Bracciano presso il centro sportivo dell’Aeronautica Militare.

La partecipazione di un così alto numero di atleti, oltre a confermare quanto il Club Scherma San Nicola si sia ormai e da diversi anni collocato tra le primissime società schermistiche in ambito nazionale per la disciplina della spada, evidenzia l’ottimo lavoro effettuato dal maestro Mario Renzulli e da tutto lo staff tecnico anche nel periodo di emergenza epidemiologica, in cui tra mille difficoltà e nel rispetto rigoroso dei protocolli federali, disposti proprio per evitare i contagi tra gli schermitori, è stata garantita la continuità degli allenamenti e della partecipazione alle competizioni.

Gli spadisti e le spadiste che partecipano al raduno, in attesa di ancor più prestigiose convocazioni, sono: Davide Santoro, Daniel Nacca, Martina Esposito, Desiree Leone e Arianna Agata.

A questi ragazzi e all’intero Club Scherma San Nicola che da oggi riparte con le iscrizioni presso la palestra di viale Carlo III ex-CIapi di San Nicola la Strada, va il più sincero in bocca al lupo per una stagione agonistica ricca di traguardi e di soddisfazioni sportive.