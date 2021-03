Il celebre mosaico di “Alessandro” in restauro al MANN

- Advertisement -

Grande fermento al Museo Nazionale di Napoli (MANN) dove il 4 marzo 2021, è partita la campagna di restauro di ‘Alessandro’ il famosissimo Mosaico della Battaglia di Isso, un capolavoro che rappresenta un simbolo, universalmente noto, dei tesori custoditi dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Infatti, nella sezione dedicata ai mosaici, gli articoli esposi in questa divisione provengono tutti dagli scavi eseguiti al tempo dei Borbone nelle città vesuviane devastate dalla terribile eruzione del Vesuvio, in un arco cronologico che va dal II secolo a.C. al 79 d.C..

Non a caso questo museo originariamente si chiamava “Real Museo Borbonico” ma, dopo la devastante e iniqua invasione dei Savoia e la scellerata impresa di Garibaldi, in una guerra non dichiarata al sud, all’epoca ricco e florido, ne fu cambiato ingiustamente e ignobilmente il nome in Museo Nazionale.

Tra i mosaici più famosi custoditi al MANN di eccezionale valore, è senza dubbio quello della celebre Battaglia fra Dario e Alessandro, conosciuto anche come Il mosaico di Alessandro, nelle famosa battaglia di Isso. Si tratta di un mosaico romano del 100 a.C. (582 x 313 cm), composto da circa un milione di tessere e realizzato con la tecnica finissima dell’opus vermiculatum, che ritrae un momento della battaglia di Isso (333 a.C.).

E’ ritratto in questo mosaico, il secondo incontro belligerante tra Alessandro e Dario, infatti si scontrarono anche presso il Granico (334 a.C.), e a Guagamela (331 a. C.). Ma dai dettagli del mosaico interessato al restauro, e cioè dalle aste lunghissime dei macedoni e dalla testa nuda di Alessandro, ci riconducono senza dubbio alla battaglia di Isso.

Milioni di tessere dunque ed una superficie di eccezionale estensione ritrovata nella casa del Fauno di Pompei, che decorava il grande pavimento dell’esedra, al centro di una ricca “architettura” iconografica. Agli occhi degli scopritori, nel 1831, il capolavoro non soltanto si rivelò nell’unicità e nelle dimensioni della scena rappresentata, ma anche nello stato sostanzialmente buono di conservazione: le ampie lacune riscontrate riguardavano, infatti, la sezione sinistra dell’opera, senza “intaccare” il fulcro della raffigurazione.

Fu travagliata, in ogni caso, la decisione di distaccare il mosaico, per trasportarlo nel Real Museo Borbonico: dopo circa 12 anni di accesi dibattiti, una commissione espresse parere favorevole e l’opera, il 16 novembre 1844, fu messa in cassa e condotta lentamente da Pompei a Napoli, su un carro trainato da sedici buoi.

Da allora, per oltre un secolo, il “Mosaico dei record” ha catturato, con la sua bellezza magnetica, l’attenzione dei visitatori di tutto il mondo: dietro il fascino di un’opera senza tempo, si sviluppa infatti il lavoro di scienziati ed esperti per garantire la manutenzione e conservazione del nostro capolavoro.

Il restauro sarà realizzato con la supervisione dell’Istituto Centrale per il Restauro (ICR); le attività diagnostiche sono promosse in rete con l’Università del Molise (UNIMOL) ed il Center for Research on Archaeometry and Conservation Science (CRACS).