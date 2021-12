Il Cantante Mascherato: Simone Di Pasquale sostituisce Raimondo Todaro

Il Cantante Mascherato, anticipazioni. Simone Di Pasquale sostituisce Raimondo Todaro come coreografo del programma di Rai 1.

Arrivano le ultime anticipazioni de Il Cantante Mascherato. Nello staff del programma di Rai 1 figurava Raimondo Todaro, in qualità di coreografo della trasmissione nelle sue prime edizioni.

Il ballerino, amatissimo dal pubblico, da quest’anno fa parte della scuderia di professori di Maria De Filippi per il suo talent su Canale 5 Amici. Anche li Raimondo sta raccogliendo un grande riscontro per le sue competenze e il suo carattere.

Todaro, però, sarà sostituito a partire dalla prossima stagione del programma Rai e Milly Carlucci, insieme alla redazione del programma hanno scelto un altro ballerino proveniente da Ballando con le Stelle, programma di Rai 1 che ha lanciato anche lo stesso Todaro.ù

Stiamo parlando di Simone Di Pasquale, ballerino che ha lasciato Ballando con le Stelle dopo la fine dell’ultima, fortunatissima, edizione. “Simone Di Pasquale ha un valore artistico importante nel ballo e fuori dal ballo”, ha dichiarato Milly Carlucci stessa.

“Ha imparato a fare televisione ed è in sintonia con la rete. Rai 1 ha un certo modo di porsi nei confronti della famiglia, dai bambini ai nonni. Ci vuole un certo modo di essere, corretto, pulito, non noioso, simpatico e spiritoso. Simone potrà fare molto in futuro e in tanti ruoli”, ha poi ribadito la conduttrice.

