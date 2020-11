Il Calcio Napoli vince al dall’Ara. Decide il gol di Osimhen

Il Calcio Napoli batte il Bologna con un gol di Victor Osimhen e conquista di cappa e spada la disfida del Dall’Ara.

Vittoria importantissima visti i risultati delle altre. Però quante occasioni sprecate! 1-0 pericolosissimo: senza aver mai subito un tiro per 75 minuti abbiamo addirittura rischiato di prendere gol. Bene Bakajoko e Lozano. Sotto la sufficienza Mertens e Insigne che avrebbero dovuto chiudere la gara.

Dopo una ventina di minuti il Chucky Lozano spacca in due la fascia destra e accarezza il pallone di giustezza per lo stacco di Osimhen sul secondo. Difesa solidissima con Koulibaly e Manolas insuperabili per 75minuti e con un Ospina attento, decisivo e senza paura su qualsiasi pallone.

Buono il possesso palla che non ha mai dato agli avversari occasioni di ripartenze: la solidità della squadra di Gattuso si vede in questo. Poi il Napoli ha svariate occasioni limpide per chiudere la storia, compreso un gol annullato dal VAR a Koulibaly.

Nel finale il Bologna sussulta di orgoglio e lancia il suo assalto ma trova il muro di Ospina, imperioso come una fortezza. Finisce con un successo di qualità e carattere. Arbitraggio sotto la sufficienza: mancano un rigore al Napoli, un cartellino rosso al Bologna oltre che tante decisioni molto discutibili nei contrasti a centrocampo.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lozano (75′ Politano), Mertens (75′ Zielinski), Insigne (83′ Elmas), Osimhen (83′ Petagna). A disp.Meret, Contini, Rrahmani, Maksimovic, Demme, Lobotka. All.Gennaro Gattuso

Bologna: Skorupski, De Silvestri, Danilo, Denswil (70′ Vignato), Tomiyasu, Schouten, Dominguez (62′ Svanberg), Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio. All. Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Marcatori: 23′ V. Osimhen

Note: ammoniti Dominguez, Danilo, Schouten

– PRIMO TEMPO –

4′ – destro di Osimhen, blocca Skorupski

15′ – bella geometria azzurra con Lozano-Mertens e deviazione volante di Insigne che esce di poco

17′ – dribbling a rientrare di Lozano e sinistro in area, blocca Skorupski

19′ – destro tagliato di Mertens, fuori di poco

23′ – goooooool Osimhen!

23′ – gran progressione di Lozano che dalla destra appoggia morbido per Victor che di testa infila sul secondo palo: 1-0!

25′ – ammonito Dominguez

27′ – ammonito Danilo

32′ – destro a giro di Mertens, alto

44′ – destro di Insigne, alto

– SECONDO TEMPO –

50′ – annullato al Var gol di Koulibaly per fallo di mano in area di Osimhen

61′ – destro di Insigne, blocca Skorupski

62′ – ammonito Schouten

62′ – entra Svanberg per Dominguez

63′ – punizione di Insigne, alta

70′ – entra Vignato per Denswil

75′ – entra Politano per Lozano

75′ – entra Zielinski per Mertens

79′ – bella uscita di Ospina su coner di Barrow a rientrare

83′ – entra Petagna per Osimhen

83′ – entra Elmas per Insigne

86′ – splendida parata di Ospina su Orsolini a due metri dalla porta!

90′ + 1′ – sinistro di Palacio, ancora Ospina respinge

90′ + 5′ – finisce col successo azzurro al Dall’Ara con gol di Osimhen