Il Calcio Napoli sbanca Firenze. La Champions è vicinissima

0-2 per il Calcio Napoli con i gol di Insigne su rigore inizialmente parato e raddoppio di Zielinski. Ultima giornata contro il Verona per la matematica qualificazione alla Champions

- Advertisement -

Penultima di campionato ed ancora c’è bisogno di una vittoria a Firenze per poter conservare uno dei quattro posti validi per la Champions. Soprattutto dopo la vittoria piena di polemiche della Juventus, il Calcio Napoli rivive l’incubo del 2018 in cui si giocarono proprio Inter Juventus (che si concluse non solo con lo stesso risultato ma anche con tantissime polemiche) e Fiorentina Napoli che decretò la fine definitiva del sogno scudetto.

La Fiorentina, ormai salva, ha poco da chiedere al campionato al contrario del Calcio Napoli di Gattuso che preferisce schierare Bakajoko al posto di Demme e Politano al posto di Lozano. Demme, Lozano e Mertens potranno entrare a partita in corso.

Formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. A disp: Dragowski, Martinez Quarta, Borja Valero, Kouame, Olivera de Andrea, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Eysseric, Dos Santos. All. Iachini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disp.: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Lozano, Mertens, Petagna, Costanzo, D’Agostino, Labriola. All. Gattuso

Cronaca essenziale:

All’11’ doppio tentativo del Calcio Napoli prima con Zielinski e dopo con Fabian Ruiz. In entrambe le occasioni para Terracciano.

Bakajoko ci prova di testa al 19 su angolo. La palla è alta.

Contropiede viola al 30. Il tiro di Ribery è centrale.

Traversa di Insigne su punizione al 33 con portiere battuto.

Il primo tempo finisce 0-0. Calcio Napoli un po’ contratto nelle azioni, probabilmente la grande tensione gioca un brutto scherzo agli azzurri che, però, devono cercare assolutamente di vincere.

Ci prova Politano al 50’. Para ancora Terracciano.

Il VAR richiama l’arbitro al 52’ per una trattenuta di maglia su Rrhamani. E’ rigore!

Insigne sul dischetto prima si fa parare il rigore ma poi ribadisce in rete! 1-0 per il Calcio Napoli.

L’arbitro non ha dato il secondo cartellino a Milinkovic.

Bonaventura tira centralmente al 59’: la Fiorentina è viva e lotta.

Ancora un palo per Insigne al 63 dopo una bellissima azione conclusa col sinistro.

Raddoppio di Zielinki al 66’.

Bellissimo contropiede di Osimhen che serve Insigne con un traversone dall’altro lato. Ottimo stop del capitano e servizio per Zielinski che tira verso la porta. Decisione decisiva di Venuti.

Primo cambi per Gattuso: fuori Politano e Mertens per Lozano e Mertens. Nella Fiorentina entra il grande ex: Callejon.

Dentro Petagna per Osimhen al 83’. Ancora ottima la partita del nigeriano.

Non succede più nulla fino alla fine. 0-2 per il Calcio Napoli

Vittoria importantissima per il Calcio Napoli che mantiene il punto di vantaggio sulla Juventus. Dopo un inizio contratto per l’importanza del match, ci vuole un rigore per sbloccare il punteggio. L’esultanza dopo il gol di Zielinski fa capire quanto era sentita questa partita. Ora resta solo da battere il Verona per la matematica qualificazione alla Champions. Rigettati i fantasmi del 2018: era giusto così!

Zielinski, Osimhen ed Insigne i migliori in campo.