Il Calcio Napoli sbaglia l’impossibile sotto porta e regala tre punti allo Spezia

Incredibili occasioni sbagliate dal Calcio Napoli. In vantaggio con Petagna si fanno recuperare da un rigore per una ingenuità di Fabian Ruiz ed addirittura in vantaggio numerico si addormentano letteralmente in area favorendo il gol di Pobega.

Al Diego Armando Maradona è di scena lo Spezia di Italiano, squadra che ha impressionato per l’intensità di gioco e per la coralità fino a qualche giornata fa. Il Calcio Napoli di Gattuso è chiamato a vincere per ridurre le distanze dall’Inter uscita sconfitta contro la Sampdoria e per sfruttare la sfida serale tra Milan e Juventus.

Al centro dell’attacco Gattuso sceglie Lozano mentre Demme,Osimhen, Koulibaly sono ancora ai box.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina: Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoume, Maggiore; Agudelo, Nzola, Farias. All. Italiano

Cronaca:

1’ clamoroso errore di Insigne che servito da Lozano e solo davanti al portire calcia fuori.

3’. Ci prova Politano. La palla deviata finisce in angolo.

5’ Bakajoko da fuori: centrale.

Tripla occasione all’11 Insigne due volte e Fabian ruiz non riescono a mettere il pallone in porta.

20’ bella azione di Politano che si accentra ma tira alto.

36’ altra occasione per Insigne . Provedel para.

Al 45’ occasione per Politano che dopo un cross basso di Mario Rui, calcia alto.

Inutili le tantissime occasioni per il Calcio Napoli nei primi 45’: poca concretezza come al solito nonostante la grande mole di gioco. Tiri alti o poco decisi riescono ad evitare un tracollo allo Spezia che visto il gioco e le occasioni sarebbe stata quasi normale. 15 tiri di cui 7 i porta col 54% di possesso palla: incredibile che il Calcio Napoli non abbia realizzato neppure una rete.

Ancora una occasione al 49’ : Lozano entra in area ma al momento di calciare manda alto. Acne al 51’ ci tenta il messicano: centrale.

Primo cambio per Gattuso al 52’: fuori Politano per Petagna.

Prima occasione dopo appena un minuto per Petagna. Grande parata di Provedel.

Il vantaggio del Calcio Napoli con Petagna al 57’

Bel cross basso di Di Lorenzo per Petagna che anticipa Terzi e supera Provedel: 1-0

Rigore per lo Spezia al 67’ per un minimo tocco di Ruiz sull’attaccante.

N’zola realizza dal dischetto: 1-1

Al 74’ ci prova Petagna di testa: alto.

Escono Bakajoko e Zielinsky per Elmas e Lobotka

Al 77’ espulso Ismajli per un fallo su Petagna

Ci prova ancora Petagna al 78’ anticipato da Provedel

Dormita della difesa degli azzurri all’82 e vantaggio di Pobega 1-2

Incredibile palla che tocca il palo e nessuno della difesa la respinge. Arriva Pobega e realizza.

All’88 Elmas sbaglia l’ennesima occasione calciando alto davanti al portiere.

91’ Llorente entratro al posto di Fabian Ruiz manda fuori il pallone.

Incredibile sconfitta per il Calcio Napoli: 26 tiri di cui 11 in porta. Tiri alti, occasioni clamorose non realizzate davanti al portiere.

Non si può parlare di sfortuna quando sbagli tanto, quando crei l’impossibile e non metti dentro il pallone.

Poi un tocco impercettibile in area regala il rigore del pareggio allo Spezia.

In dieci contro undici clamorosa dormita della difesa azzurra che lascia Pobega libero di appoggiare il pallone in rete.

Davvero una partita assurda: una di quelle che se le giochi altre cento volte, la vinci tutte e cento.

Una sconfitta che non solo rovina la classifica ma soprattutto il morale di una squadra alla quale non basta un buon gioco e tante occasioni. C’è bisogno di cattiveria sotto porta ma quella ormai, l’abbiamo capito, non si trasmette nè si inculca all’improvviso nella testa dei giocatori.