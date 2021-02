Il Calcio Napoli domina... e perde. 2-1 per il Genoa a Marassi

Due tiri e due gol per i rossoblù. 68% di possesso palla, due pali, super Perin in almeno tre occasioni; 24 tiri di cui 11 in porta contro i due del Genoa. Doppietta di Pandev e gol Politano

- Advertisement -

I “resti” del Calcio Napoli in campo a Marassi contro il Genoa. Assenti Mertens per infortunio, Koulibaly e Ghoulam per COVID, Fabian Ruiz, appena guarito, non è tra i convocati. Osimhen non ancora al 100% ed Insigne che si accomoda in panchina per smaltire il colpo al polpaccio subìto contro l’Atalanta. Senza dimentica che si è giocato appena due giorni fa e che il Calcio Napoli è atteso mercoledì prossimo dalla seconda semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Per questi motivi, oltre ad un Genoa in grande forma e rigenerato dalla cura Ballardini, la partita diventa proibitiva e difficilissima.

Queste le formazioni:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All.: Ballardini.

A disposizione: Marchetti, Zima, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguené, Rovella, L. Pellegrini, Eyango, Dumbravanu.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso

A disposizione: Meret, Contini, Rrahmani, Hysaj, Bakayoko, Lobotka, Insigne, Cioffi, Osimhen

Cronaca:

Perin subito impegnato al 2’ su un bel tiro di Zielinsky dal limite.

Anche Lozano ci prova al 3’. Para ancora Perin. Così come al 5’ ci prova Di Lorenzo.

Tre tiri in porta nei prim i 5 minuti per il Calcio Napoli.

Vantaggio del Genoa al 10’ con Pandev.

Errore di Maksimovic che serve male Demme. La palla finisce a Pandev che controlla e supera Ospina.

Ancora Lozano al 17’: para ancora Perin.

Clamoroso palo di Petagna al 24’. Cross di Mario Rui e colpo di testa che si stampa sulla traversa.

Raddoppio del Genoa ancora con Pandev al 27’.

Secondo tiro e secondo gol per il Genoa. Dopo un palleggio iniziato per un fallo su Di Lorenzo, la palla viene servita centralmente sullo spietato Pandev che suoera senza problemi Ospina.

Altro tiro di Elmas al 38’ centrale su Perin.

Ci prova anche Mario rui al 42’. Palla alta di poco.

Anche Zielinsky al 44’ tira centrale su Perin.

Incredibile primo tempo: questi i dati: due tiri del Genoa e due gol. 11 del Calcio Napoli con ben 6 in porta e zero reti. 65% di possesso palla per gli azzurri. Però due errori gravi hanno permesso il doppio vantaggio del Genoa.

Al 53’ dentro Osimhen ed Insigne per Zielinsky e Petagna.

Politano ancora da fuori al 57’. Palla fuori di poco.

Occasionissima per Osimhen che anticipa l’avversario ma manda alto al 63’.

Ci prova anche Insigne ma è ancora un tiro centrale.

Niente da fare per il Calcio Napoli che pur mantenendo le redini del gioco e del possesso palla non riesce a segnare per riaprire la partita.

Al 67’ esce Manolas per infortunio per Rrhamani.

Ancora una grande parata di Perin al 70’ su Demme con mano aperta.

Anche Rrhamani ci prova ma la palla è alta.

Secondo palo di Insigne al 77’ su bel lancio di Lozano.

Finalmente il gol del Calcio Napoli con Politano al 79’.

Errore in uscita per il Genoa con la palla che finisce a Poilitano. Secco il tiro sul secondo palo basso.

Che occasione per Elmas al 92’! La palla dava centralmente viene colpita male e finice alta da buona posizione.

Al 94’ Mario Rui vine espinto in area ma l’arbitro ammonisce Mario Rui e non va neppure la VAR.

Difficile commentare questa partita che ha visto gli errori del Calcio Napoli essere determinanti rispetto all’unico del Genoa. Perin paratutto, un palo di Insigne ed una traversa di Petagna; un rigore non rilevato dall’arbitro all’ultimo respiro.

68% di possesso palla; 24 tiri a 4 per gli azzurri di cui 11 in porta contro i due (gol) del Genoa. & calci d’angoli ad 1.

Ora molti chiederanno la testa di Gattuso come al solito ma questi dati e questa partita possone essere messi tra le occasioni sprecate dalla squadra partenopea non certo tra quelle giocate male.

Si fa male anche Manolas ed ora c’è la semifinale con l’Atalanta e la Juventus in campionato.

Perin migliore in campo insieme, ovviamente a Pandev.