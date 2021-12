Il Calcio Napoli batte il Leicester 3-2 ma arriva secondo nel girone di Europa League

Il Calcio Napoli vince contro il Leicester ma non basta per passare il turno in Europa League. Doppietta di Elmas e gol di Ounas. Azzurri ai sedicesimi di finale.

Bella partita degli uomini di Spalletti che vincono con un gol di Ounas e doppietta di Elmas.

Nonostante le assenze il Calcio Napoli batte gli inglesi e resta in europa League. Peccato che all’ultimo minuto il Legia sbagli un calcio di rigore che avrebbe permesso agli azzurri di vincere il girone ed accedere direttamente agli ottavi evitando i sedicesimi contro una delle squadre retrocesse dalla champions.

Benissimo Zielinsky, Elmas, Ounas ma da sottolineare anche le buone prestazioni di Juan Jesus, Mario rui e del generosissimo Petagna. Una boccata di fiducia per il Calcio Napoli che ancora una volta dimostra di essere squadra e di andare oltre il periodo sfortunato.

Il Napoli è ancora sul sentiero europeo con fierezza e spirito indomito. Si ricomincia domenica in campionato contro l’Empoli. La radiografia dell’anima che voleva Spalletti è luminosa e brilla di azzurro splendente.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme (78′ Manolas), Zielinski, Ounas (63′ Mertens), Elmas, Lozano (45′ Malcuit) Petagna. All. Spalletti LEICESTER: Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand, Ndidi, Tielemans (77′ Soumarè), Dewsbury-Hall (89′ Albrighton), Maddison, Barnes (72′ Daka), Vardy. All. Brandon Rogers Arbitro: Mateu Lahoz

Marcatori: 4′ A. Ounas, 24′ E. Elmas, 27′ Evans, 33′ Dewsbury-Hall, 53′ E. Elmas

Note: ammoniti Demme, Petagna