Ieri, Oggi, Domani e il patron Casillo accanto all’arte di David LaChapelle al Maschio Angioino

La storica trattoria e pizzeria “Ieri, Oggi, Domani”, sponsor ufficiale della straordinaria mostra dedicata al celebre artista americano David LaChapelle.

Sempre in primo piano il patron Pasquale Casillo e la sua trattoria e pizzeria “Ieri, Oggi, Domani”. Sponsor ufficiale della straordinaria mostra dedicata al celebre artista americano David LaChapelle, il locale si è nuovamente messo in luce con le sue specialità. Un’occasione unica per il rinomato ritrovo culinario di via Nazionale che, scelto tra tanti per dare manforte al vernissage inaugurale dell’esposizione del famoso fotografo americano, ha visto il patron Casillo ancora alla ribalta.

Presente con la moglie Paola, il figlio Giovanni, lo chef di casa Antonio Castellano e la fidata collaboratrice Manuela, puntando anche sulle bontà del pizzaiolo Gianni Ostetrico, per Patron Casillo non c’è voluto molto per conquistare lo stesso LaChapelle giunto per l’occasione direttamente dalle Hawaii.

Così tra una fotografia e l’altra, Mr Pasquale Casillo non ha impiegato molto per fare amicizia con l’artista e fotografo proveniente dalla factory di Andy Warhol e conversare con gli ospiti, tra cui il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Per il vernissage, lo staff di “Ieri, oggi, domani”, inutile precisarlo, si è subito posto in luce e a fare belle figura sono state quelle bontà di una Napoli senza tempo, semplici e genuine, come la frittata di maccheroni, e il calzone fritto, abbinate ai grandi vini del Sannio della “Masseria Frattasi” e seguite dai famosi “Fiocchi di neve” di casa Poppella. Tornando alla mostra, David LaChapelle nella Cappella Palatina del Maschio Angioino, presenta delle opere mai esposte prima.

I visitatori potranno ammirare una collezione esclusiva studiata appositamente per la città e per lo storico Castel Nuovo con opere inedite, in un costante dialogo tra il lavoro esposto e lo spazio ospitante.

Presentata dalla Next Exhibition, in collaborazione con il Comune di Napoli, la ONO arte e Contemporanéa, Associazione Culturale Dreams, Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la mostra, unica nel suo genere, intende proporre un’indagine intima nel lavoro dell’artista, curata da Vittoria Mainoldi e Mario Martin Pareja. ”Per me – ha detto LaChapelle- rappresenta un onore esporre a Napoli. Una città emozionante, un luogo speciale vibrante in ogni suo angolo e in cui c’è tanta spiritualità e tanta forza”.