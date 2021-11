Idrogeno per la transizione energetica: Graded al Virtual Brokerage Event

Graded (azienda napoletana guidata da Vito Grassi) ha partecipato al Virtual Brokerage Event sullo sviluppo sostenibile.

Sviluppo sostenibile, Economia Circolare ed Energia Intelligente, Green Mobility, Urban Mobility e Deep Tech: sono i temi che hanno animato ieri il “Virtual Brokerage event @ Innovation Village 2021”, opportunità di networking promossa da ENEA, EEN e Bridgeconomies diretta a PMI, Start-up, Università, Centri di ricerca e Stakeholders.

Graded, società del settore energetico guidata dal vicepresidente di Confindustria Vito Grassi, ha partecipato con Mariateresa Russo dell’Ufficio Ricerca e Sviluppo alla sessione “Hydrogen for the ecological transition”, per illustrare i progetti di ricerca in corso a una platea internazionale.

I progetti pilota per l’utilizzo dell’idrogeno verde, con due impianti, uno avviato in Campania a Castel Volturno, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’altro a Dubai insieme ai ricercatori della Sharjah University, erano stati già presentati da Graded esattamente un mese fa a Innovation Village.

Il sistema utilizzato per entrambi i progetti prevede la produzione di idrogeno verde impiegando un elettrolizzatore alimentato da fonte rinnovabile, l’accumulo di idrogeno a bassa pressione attraverso un serbatoio ad idruri metallici e la produzione di energia elettrica e termica mediante una cella a combustibile.

L’obiettivo è utilizzare questi impianti pilota di micro-cogenerazione, studiarne i benefici ambientali e replicare la tecnologia su larga scala, affinché si possano raggiungere i target di carbon neutrality in linea con il raggiungimento dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (SDGs).

