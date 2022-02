“I Venerdì Culturali del Pontano”. Appuntamento dedicato ad Enrico Caruso

Riprendono gli appuntamenti del venerdì all’Istituto Pontano, con un pomeriggio dedicato alla leggendaria figura del tenore partenopeo Enrico Caruso.

Con il concerto inaugurale di venerdì 10 dicembre, è partita la Stagione Concertistica 2021/2022 dei “Venerdì Culturali al Pontano”: una preziosa e significativa ripartenza dopo l’arresto coatto dell’intera manifestazione, sospesa per i drammatici motivi che noi tutti, ormai, conosciamo molto bene.

“Il magico mondo dell’operetta” questo il filo conduttore del primo concerto inaugurale, ha visto come protagonisti della emozionante serata, il soprano Leslie Visco, bravissima e celebre interprete lirica, e il mezzosoprano Eufemia Tufano, accompagnate al pianoforte dal M° Franco Pareti; in programma compositori come Offenbach e Lehar, ma anche Delibes e Rossini.

Location d’eccezione il prestigioso e storico Istituto Pontano, al Corso Vittorio Emanuele 581 ospitato nel prestigioso Palazzo Spinelli di Cariati, una scuola cattolica diretta da Padri Gesuiti che si impegnano alla promozione e alla diffusione della cultura, attraverso vari ordini e gradi della scuola.

Venerdì 11 febbraio, alle ore 18.00 riprendono nuovamente gli appuntamenti con la rassegna culturale dei “Venerdì del Pontano” con un pomeriggio dedicato al grande Enrico Caruso, il celebre tenore napoletano scomparso nel 1921, e oggetto di numerose celebrazioni, l’anno scorso, a 100 anni dalla sua morte.

Questo importante e interessante appuntamento intitolato “Enrico Caruso: L’immagine e il mito” sarà curato dal giornalista e musicologo Stefano Valanzuolo, al quale verranno affiancati la musicologa Anita Pesce, il presidente del Comitato per le celebrazioni carusiane Franco Iacono e il celebre pianista Francesco Nicolosi, uno dei più grandi interpreti di Thalberg, formatosi alla preziosa scuola del M° Vitale.

Un convegno dunque su Caruso, il più grande tenore di tutti i tempi che all’alba del 2 agosto 1921, ci lasciava prematuramente, spegnendosi all’Hotel Vesuvio di Napoli. Considerato all’unanime, per temperamento e carisma, uno dei più grandi tenori di fama mondiale, resta senza dubbio un esempio unico per la possente voce, dotata di un lirismo fuori dal normale, le cui doti eccezionali erano indiscutibili.

Un appuntamento quindi da non perdere sia per la presenza autorevole dei relatori citati che per l’argomento trattato, legato alla lirica e ad uno dei suoi più grandi interpreti che ha cambiato radicalmente il modo di affrontare l’interpretazione di un’aria lirica; probabilmente nessuno ancora oggi ha eguagliato l’arte di questo immenso artista.