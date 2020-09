I puntini sulla serie A. PRIMA GIORNATA: i numeri più interessanti

In un campionato iniziato sulla falsa riga del precedente, gli spunti di riflessione sono pochi ma interessanti.

Squadre incomplete, “mercato” ancora aperto, club impegnati più a limitare i buchi di bilancio che a rinforzare gli organici con buona pace degli allenatori: ritengo che, come ha detto Gattuso, tutte le componenti del calcio debbano darsi una regolata.

La prima giornata (ricordando che tre partite non si sono giocate per dare ad Atalanta, Inter e Spezia maggior tempo di recupero dalla fine della scorsa stagione) non ha riservato sorprese tranne il pareggio della Roma (trasformato poi in 3-0 per la nota vicenda Diawara) : vittorie per Milan, Juventus e Napoli.

Il dato che salta agli occhi è la tenuta difensiva di tutte queste squadre. Se includiamo anche la partita della Roma che, comunque, era finita sul campo 0-0, nessuna delle citate –ed aggiungiamo anche la Fiorentina- ha subito reti. Il Napoli, addirittura, non ha preso gol neppure nelle amichevoli precampionato.

Altro dato interessante riguarda i marcatori: Ibrahimovic 2; Ronaldo, Mertens, Pandev 1 gol a testa. Ultratrentenni alla ribalta nella massima serie italiana mentre tra i giovani si sono messi in evidenza Osimhen del Napoli , Castrovilli della Fiorentina e Ghiglione del Genoa (autore di due assist).

La squadra che ha tirato più volte verso la porta è stato il Sassuolo con 30 tiri di cui 10 in porta seguito dalla Roma: 21 tiri di cui 7 in porta.

La squadra che ha crossato di più è stata la Fiorentina con 9 seguita dal Napoli con 7 (di cui ben 5 dal 61’ in poi).

Belotti è stato il giocatore più “colpito” dagli avversari con ben 7 falli subiti.

Ronaldo ed Ibrahimovic in testa anche ai tiri effettuati: il portoghese ne ha effettuati 9 mentre lo svedese 7.

Osimhen al suo debutto in serie A è risultato subito il giocatore più veloce della prima giornata: 34.05 km/h. Secondo Kluijvert della Roma con 33.88 km/h.