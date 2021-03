I pinguini di Madagascar su Sky Family. I film in tv venerdì 12 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv venerdì 12 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv venerdì 12 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Killerman – 21:15 Sky Cinema Lo straniero senza nome – 21:00 Iris L’uomo sul treno – 21:20 Rai 4 #ScrivimiAncora – 21:15 Premium Cinema 2 La competizione – 21:10 Rai Movie Cugini carnali – 21:15 Cielo I pinguini di Madagascar – 21:00 Sky Family Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Penguins of Madagascar

Penguins of Madagascar Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 92′

92′ Regista: Eric Darnell, Simon J. Smith

Eric Darnell, Simon J. Smith Cast: TRAMA I pinguini di Madagascar (Penguins of Madagascar) è un film d’animazione del 2014 diretto da Eric Darnell e Simon J. Smith. La pellicola è uno spin-off della serie di Madagascar e segue gli eventi di Madagascar 3 – Ricercati in Europa. Le avventure del film vedono come protagonisti i quattro pinguini di Madagascar, inquadrati in una specie di unità militare supertecnologica che si dedica a “missioni” più o meno improbabili. Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono stavolta reclutati da Classified e la squadra “Vento del Nord” per sventare i piani del malvagio dottor Octavius Brine, un ex polpo invidioso, ora umanoide geneticamente modificato che minaccia di trasformare tutti i pinguini della terra in mostri. The Interpreter – 21:15 Sky Cult Safe house – Nessuno è al sicuro – 21:00 Sky Max