“2 Fast 2 Furious” su Italia 1. I film in tv venerdì 9 luglio

2 Fast 2 Furious è un film del 2003 diretto da John Singleton, secondo capitolo della saga.

Il film è uscito nelle sale degli Stati Uniti d’America il 6 giugno 2003 ed in Italia il 20 giugno dello stesso anno.

L’agente Brian O’Connor è un driver veloce come nessun altro in circolazione. La sua passione esasperata ha fatto sì che gli venisse ritirato il distintivo ma poi viene reclutato dall’FBI per infiltrarsi in un giro clandestino di corsa automobilistiche organizzato dal boss di Miami, Carter Verone. Brian, supportato dall’altra infiltrata Monica, agisce sotto copertura fingendosi un criminale e per sventare anche un traffico di denaro sporco dovrà impegnarsi in duelli automobilistici mozzafiato, ad altissima velocità…