“Jumanji – The Next Level” su Sky Family. I film in tv venerdì 30 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 29 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 29 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Wake Up – Il risveglio – 21:15 Sky Cinema Danko – 21:00 Iris Ip Man 4 – 21:20 Rai 4 Guida per la felicità – 21:15 Premium Cinema Una giusta causa – 21:10 Rai Movie Castelli di carta – 21:15 Cielo Chronicle Mysteries – Ritrovati – 21:10 Paramount Channel Jumanji – The Next Level – 21:00 Sky Family Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2019

2019 Nazionalità: USA

USA Regista: Jake Kasdan

Jake Kasdan Cast: Dwayne Johnson, Jack Black, Gabrielle Union and Kevin Hart TRAMA Jumanji: The Next Level è un film del 2019 diretto da Jake Kasdan con protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. La pellicola è il secondo sequel del film del 1995 Jumanji (basato sul racconto di Chris Van Allsburg), dopo Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017). Dopo aver vissuto incredibili avventure ed essere stato pure con una ragazza nel corpo di Karen Gillan, Spencer è depresso e non riesce più a tornare alla normalità, all’asma e al suo deprimente lavoro in un drugstore. per Natale torna a casa e dai suoi amici e suo nonno cerca di spronarlo a reagire per fare qualcosa della sua vita. Spencer così cerca un diversivo nel gioco magico Jumanji, dove però le cose si mettono male. I suoi amici, lo raggiungeranno per aiutarlo, ma vi finiscono tutti intrappolati, nonno incluso. Le conseguenze dell’amore – 21:15 Sky Cult