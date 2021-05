“Taken – La vendetta” su Italia 1. I film in tv venerdì 21 maggio

Taken – La vendetta (Taken 2), noto anche come Taken 2 – La vendetta, è un film del 2012 diretto da Olivier Megaton e sceneggiato da Luc Besson, che ha come protagonista Liam Neeson. Si tratta del sequel del film Io vi troverò del 2008. Il capitolo successivo è invece Taken 3 – L’ora della verità, uscito nel 2015.

Il 21 giugno 2012 è stato diffuso online il primo trailer ufficiale del film. Il 9 luglio dello stesso anno è stato inoltre diffuso dalla 20th Century Fox il primo trailer in italiano del film.

L’ex agente operativo della CIA Bryan Mills è a Istanbul, dove viene raggiunto a sorpresa dall’ex moglie Lenore e dalla figlia Kim, per quella che sembra poter essere una tranquilla vacanza. Ma non lo sarà, perché il padre di uno dei criminali, che quattro anni prima avevano rapito la figlia, è in cerca di vendetta.