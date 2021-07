“The Sixth Sense – Il sesto senso” Iris. I film in tv venerdì 2 luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 2 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Adaline – L'eterna giovinezza – 21:20 Canale 5
E venne il giorno – 21:15 Sky Cinema
The Sixth Sense – Il sesto senso – 21:00 Iris

Giallo Titolo originale: The Sixth Sense

The Sixth Sense Uscita: 1999

1999 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 103′

103′ Regista: M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan
Cast: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, Mischa Barton, Bruce Norris, Donnie Wahlberg

TRAMA
The Sixth Sense – Il sesto senso (The Sixth Sense) è un film del 1999 scritto e diretto da M. Night Shyamalan. Nel 2007 l'AFI lo ha inserito all'ottantanovesimo posto nella classifica dei migliori cento film americani di tutti i tempi. Con 672.806.292 dollari è stato uno dei più grandi incassi della storia del cinema, nonché il film horror dal maggior successo di sempre al botteghino fino al 2017, quando è stato superato da It.

Un famoso psichiatra infantile, in un momento difficile della propria vita, fa amicizia con un bambino che sembra turbato da un grave problema. Presosi a cuore il caso del suo piccolo amico, lo psichiatra, dopo averne conquistato la fiducia, scopre che il bambino è continuamente disturbato da strane visioni.