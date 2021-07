“Ritorno al crimine” su Sky Cinema. I film in tv venerdì 17 luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 17 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 17 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Ritorno al crimine – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2020

2020 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Massimiliano Bruno

Massimiliano Bruno Cast: Alessandro Gassmann, Marco Giallini TRAMA Ritorno al crimine è un film televisivo del 2021 diretto da Massimiliano Bruno. La pellicola, con protagonisti Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua, è il sequel del film del 2019 Non ci resta che il crimine. La pellicola, inizialmente programmata per il 12 marzo 2020, è stata rinviata a causa della pandemia di COVID-19 prima al 26 novembre 2020 poi anticipata al 29 ottobre; infine è stata trasmessa direttamente su Sky Cinema Uno il 12 luglio 2021. Sebastiano, Moreno, Giuseppe e Gianfranco si ritrovano a Montecarlo sulle tracce della donna che aveva rapito il cuore di uno e i soldi di tutti quanti. Intanto però la vita va avanti e i quattro amici si ritrovano a fare i conti con altri personaggi piuttosto complicato: Ranieri, uno spregiudicato mercante d`arte; Lorella, una figlia contesa e Renatino, un boss più implacabile che mai e con un passato che torna a galla con le pistole in pugno e intenzioni tutt`altro che pacifiche. Spy – 21:00 Iris Rio – 21:20 Italia 1 Incubo in Paradiso – 21:05 Rai 2 Il Sindaco del Rione Sanità – 21:20 Rai 4 Chaos Theory – 21:15 Premium Cinema 2 La corrispondenza – 21:10 Rai Movie Desideria: La vita interiore – 21:15 Cielo Terminator – 21:10 Paramount Channel