“Non-Stop” su Sky Cinema. I film in tv venerdì 16 luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 16 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Non-Stop – 21:15 Sky Cinema Genere: Azione

Azione Titolo originale: Non-Stop

Non-Stop Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Francia – UK – USA

Francia – UK – USA Durata: 106′

106′ Regista: Jaume Collet-Serra

Jaume Collet-Serra Cast: Liam Neeson, Lupita Nyong’o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache, Jason Butler Harner, Omar Metwally, Anson Mount, Julianne Moore, Scoot McNairy TRAMA Non-Stop è un film del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra, con protagonista Liam Neeson, coppia che ha già lavorato insieme per il film Unknown – Senza identità (2011). La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 28 febbraio 2014 e nelle sale italiane dall’8 maggio 2014. Bill Marks, un agente di sicurezza di un aereo, durante un volo da New York a Londra, si trova costretto ad affrontare un grosso imprevisto. Lo sceriffo federale che si è appena imbarcato sul volo inizia infatti a riceve alcuni misteriosi messaggi sul suo telefono cellulare: uno sconosciuto minaccia di uccidere un passeggero ogni 20 minuti se non riceverà sul suo conto bancario 150 milioni di dollari. Marks non ha alternative e decide di entrare in azione per fermare il ricatattore… Interceptor – 21:00 Iris Ambigua ossessione – 21:20 Rai 2 Timecrimes – 21:20 Rai 4 I due presidenti – 21:15 Premium Cinema Grace di Monaco – 21:10 Rai Movie Ninfa plebea – 21:15 Cielo Ballerina – 21:00 Sky Family Naufragi – 21:15 Sky Cult