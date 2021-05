“Il Padrino – Parte II” su Sky Cult. I film in tv venerdì 14 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 13 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 13 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

La baia del silenzio – 21:15 Sky Cinema Poseidon – 21:00 Iris Io vi troverò – 21:20 Italia 1 Il furore della Cina colpisce ancora – 21:20 Rai 4 L’Inganno – 21:15 Premium Cinema 2 P.S. I Love You – 21:10 Rai Movie Animali feriti – 21:15 Cielo Dolittle – 21:00 Sky Family Il Padrino – Parte II – 21:15 Sky Cult Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Godfather – Part II

The Godfather – Part II Uscita: 1974

1974 Nazionalità: USA

USA Durata: 200′

200′ Regista: Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola Cast: Al Pacino, Robert Duvall, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg, Michael Vincent Gazzo, G.D. Spradlin, Richard Bright, Tom Rosqui, Bruno Kirby, Frank Sivero, Francesca De Sapio, Morgana King, Marianna Hill, Leopoldo Trieste, Dominic Chianese, Amerigo Tot, Troy Donahue, John Aprea, Joe Spinell, James Caan, Abe Vigoda, Tere Livrano, Gianni Russo, Giuseppe Sillato, Livio Giorgi, Maria Carta, Oreste Baldini, Mario Cotone, Danny Aiello, Sofia Coppola, Roger Corman, James Gounaris, Robert De Niro, Diane Keaton, Gastone Moschin TRAMA Il padrino – Parte II (The Godfather Part II) è un film del 1974 diretto da Francis Ford Coppola, e interpretato da Al Pacino. La pellicola è il seguito del celebre Il padrino (1972) vincitore di 6 Oscar e 6 Nomination ai Golden Globe. Questa seconda pellicola dedicata alla famiglia Corleone trionfò agli Oscar 1975, con 11 candidature aggiudicandosi ben sei statuette: miglior film e miglior regia a Francis Ford Coppola, miglior attore non protagonista a Robert De Niro, Migliore sceneggiatura non originale a Coppola e Mario Puzo, miglior scenografia e miglior colonna sonora. L’American Film Institute sia nella lista del 1998 che in quella aggiornata nel 2007 lo posiziona al 32º posto nella classifica dei cento migliori film statunitensi. Sempre lo stesso istituto, lo colloca al 3º posto nella categoria dei miglior film gangster. Il personaggio di Michael Corleone si trova invece all’11º posto nella classifica dei migliori 50 cattivi di tutti i tempi. Secondo film della celebre saga diretta da Francis Ford Coppola. È il 1901 quando il piccolo Vito Corleone raggiunge gli Stati Uniti dopo che la sua famiglia è stata uccisa da un clan rivale; crescendo fonderà un impero malavitoso. 1958: il figlio di Don Vito, Michael guida l’organizzazione criminale nel Nevada e e nella Cuba corrotta del dittatore Batista, facendo affari vantaggiosi nel campo del gioco d’azzardo. Contro di lui trama il ricco e potente capitalista ebreo Hyman Roth. Sei premi Oscar nel 1975.