“Focus – Niente è come sembra” su Premium Cinema 2. I film in tv venerdì 11 giugno

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 11 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Una folle passione – 21:20 Canale 5 Una donna per amica – 21:15 Sky Cinema L’esorcista – 21:00 Iris Mamma ho preso il morbillo – 21:20 Italia 1 Stai lontano da mia figlia – 21:20 Rai 2 Daughter of the Wolf – 21:20 Rai 4 Focus – Niente è come sembra – 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Focus

Focus Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Argentina – USA

Argentina – USA Durata: 105′

105′ Regista: Glenn Ficarra, John Requa

Glenn Ficarra, John Requa Cast: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro, Gerald McRaney, BD Wong, Robert Taylor TRAMA Focus – Niente è come sembra (Focus) è un film del 2015 scritto e diretto da Glenn Ficarra e John Requa, con protagonisti Will Smith e Margot Robbie. Il primo trailer del film viene diffuso il 9 ottobre 2014 dalla Warner Bros. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 27 febbraio 2015 ed in quelle italiane dal 5 marzo. Nicky Spurgeon è bello, affascinante ed esperto truffatore con una dote innata per il depistaggio. Cresciuto in una famiglia di borseggiatori, adesso lavora in proprio. Una sera, conosce la bionda e bellissima Jess Barrett, che vuole seguire le sue orme. Nicky la porta con sé a New Orleans per insegnarle i segreti del mestiere e, tra una truffa e l’altra, Nicky prima si innamora di lei poi la lascia. Tre anni dopo, mentre sta preparando il colpo della sua vita, Nicky se la ritrova davanti e… La risposta è nelle stelle – 21:10 Rai Movie Belle époque – 21:15 Cielo