“47 Ronin” su Sky Cinema. I film in tv sabato 8 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 8 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 8 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

L’oro di Scampia – 21:25 Rai 1 47 Ronin – 21:15 Genere: Azione

Azione Titolo originale: 47 Ronin

47 Ronin Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 118′

118′ Regista: Carl Rinsch

Carl Rinsch Cast: Keanu Reeves, Tadanobu Asano, Min Tanaka, Jin Akanishi, Masayoshi Haneda, Hiroshi Sogabe, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki TRAMA 47 Ronin è un film del 2013 diretto da Carl Rinsch e con protagonisti Keanu Reeves, Cary-Hiroyuki Tagawa, Hiroyuki Sanada e Rinko Kikuchi. La sceneggiatura del film, scritta da Chris Morgan e Hossein Amini, si basa sulla vera storia dei quarantasette Rōnin, un gruppo di samurai che nel diciottesimo secolo si opposero allo shōgun per vendicare l’uccisione del loro daimyō.[1] Keanu Reeves è il protagonista nella parte di Kai, un mezzosangue dalla natura poco chiara, emarginato da tutti che si unisce ad Oishi, il leader di 47 Ronin. Insieme cercano la vendetta sul Daimyo, tirannico signore feudale che ha ucciso il loro Maestro, bandendo i suoi 47 samurai e trasformandoli in Ronin (senza padrone). Per restituire l’onore al loro feudo, decideranno insieme di vendicarsi contro lo shogun e tutta la corte demoniaca che gira intorno a lui, ben consci che questo significherà una condanna a morte. Ransom – Il riscatto – 21:00 Iris Madagascar 2 – Via dall’isola – 21:20 Italia 1 La mossa del cavallo: c’era una volta Vigata – 21:20 Rai 4 Appuntamento con l’@more – 21:15 Premium Cinema 2 Chesil Beach – Il segreto di una notte – 21:10 Rai Movie Milano 2020 – 21:20 Rete 4 Profumo – 21:15 Cielo