I film in tv sabato 30 gennaio: “Io sto con gli ippopotami” su Rete 4

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata sabato 30 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Nonno questa volta è guerra – 21:15 Sky Cinema The Jackal – 21:00 Iris Cattivissimo me – 21:20 Italia 1 7 giorni a Entebbe – 21:20 Rai 4 Sex and the City 2 – 21:15 Premium Cinema 2 Parigi può attendere – 21:10 Rai Movie Io sto con gli ippopotami – 21:20 Rete 4 Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Io sto con gli ippopotami

Io sto con gli ippopotami Uscita: 1979

1979 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 109′

109′ Regista: Italo Zingarelli

Italo Zingarelli Cast: Bud Spencer, Terence Hill, Joe Bugner, May Dlamini TRAMA Io sto con gli ippopotami è un film del 1979 diretto da Italo Zingarelli, interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. È l’undicesimo film interpretato dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Tom, un gigantesco omaccione dal cuore d’oro, vive da molto tempo in Africa dove si guadagna da vivere organizzando piccole truffe ai danni dei turisti in cerca di esotismo. Al suo fianco c’è il cugino Slim, che ha fatto società con lui. Ma un avventuriero bianco si è installato nella stessa zona e inizia a fare razzia di animali per inviarli a ricchi collezionisti. Ritratto di borghesia in nero – 21:15 Cielo Jumanji – The Next Level – 21:00 Sky Family