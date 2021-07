“Benvenuti al nord” su Canale 5. I film in tv sabato 24 luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 24 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Benvenuti al nord – 21:20 Canale 5 Genere: Commedia

Titolo originale: Benvenuti al Nord

Uscita: 2012

Nazionalità: Italia

Durata: 110′

Regista: Luca Miniero

Luca Miniero Cast: Claudio Bisio, Paolo Rossi, Valentina Lodovini, Giacomo Rizzo, Nando Paone, Nunzia Schiano, Fulvio Falzarano, Salvatore Misticone, Francesco Migliaccio, Francesco Brandi, Ippolita Baldini, Alessandro Vighi, Gianmarco Pozzoli, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro TRAMA Benvenuti al Nord è un film del 2012 diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio e Alessandro Siani. È il seguito del film Benvenuti al Sud, uscito nel 2010 e diretto sempre da Miniero. Al cast, che viene completamente riconfermato, si aggiunge Paolo Rossi che interpreta il capo di Alberto e Mattia. Rossi ha affermato di essersi ispirato all’ex ministro Renato Brunetta per la sua interpretazione. Nei titoli di coda del film, c’è anche la partecipazione speciale della cantante Emma. Alberto e Mattia sono in crisi con le rispettive mogli, Silvia e Maria. Silvia, una volta arrivata a Milano dalla provincia, capisce che detesta il caos della metropoli e decide di prendere una seconda casa in montagna per i weekend, dove Alberto non riesce però mai ad andare. Mattia, dal canto suo, si mostra ancora succube della madre: per questo Maria, con la quale ha avuto anche un figlio, lo lascia. L’uomo, suo malgrado, finisce così al Nord, affidato dagli amici alle cure di Alberto. John Q – 21:15 Sky Cinema L’ Ultimo Appello – 21:00 Iris Jurassic Park – 21:20 Italia 1 Brutti e cattivi – 21:20 Rai 4 Vizi di famiglia – 21:15 Premium Cinema L’albero degli zoccoli – 21:10 Rai Movie Interno berlinese – 21:15 Cielo The Twilight Saga: Eclipse – 21:10 Paramount Channel