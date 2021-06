“Shrek 2” su Italia 1. I film in tv sabato 19 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato19 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Into the Grizzly Maze – 21:15 Sky Cinema The Good Shepherd – L’ombra del potere – 21:00 Iris Shrek 2 – 21:20 Italia 1 Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Shrek 2

Shrek 2 Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon

Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon Cast: TRAMA Shrek 2 è un film d’animazione del 2004 diretto da Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon. La pellicola il secondo capitolo della serie cinematografica di Shrek, sequel di Shrek (2001), basato sul libro illustrato Shrek! (1990) di William Steig. Al termine dei titoli di coda vi è una dedica (che mostra Shrek e Ciuchino osservare la luna, esattamente come nel primo film) a Steig, deceduto il 3 ottobre 2003 a 95 anni durante la lavorazione del film. Azzurro, il principe figlio della Regina delle Fate, viaggia verso la torre dove la principessa Fiona è rinchiusa, per salvarla, ma quando si presenta, a grande sorpresa, trova il lupo di Cappuccetto Rosso che spiega che Fiona sia già stata salvata da un orco. Intanto, Shrek e Fiona sono appena tornati dal viaggio di nozze e vengono invitati dai genitori di quest’ultima ad un ballo di gala, dove l’orco riceverà la benedizione regale. Ma alla vista del genero, i suoceri rimangono a dir poco sbigottiti… Il dolce suono del tradimento – 21:05 Rai 2 The Roommate – Il terrore ti dorme accanto – 21:20 Rai 4 Non è mai troppo tardi – 21:15 Premium Cinema 2 Words And Pictures – 21:10 Rai Movie Non commettere atti impuri – 21:15 Cielo Senti chi parla 2 – 21:10 Paramount Channel