I film in tv sabato 16 gennaio: “Miami Supercops” su Rete 4

Miami Supercops (I poliziotti dell’8ª strada) è un film del 1985 diretto da Bruno Corbucci e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. È il quindicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Doug e Steve sono amici da lungo tempo. Il primo lavora per l’Fbi, il secondo ha lasciato la polizia perché non ha fiducia nei superiori. Un giorno viene rilasciato un malvivente, ex poliziotto, detenuto dopo una rapina della quale non era stato rinvenuto il bottino. Dell’indagine viene incaricato Doug, che all’inizio non accetta di collaborare, ma poi rinviene il corpo di un ex collega..

