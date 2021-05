“Madagascar 3: ricercati in Europa” su Italia 1. I film in tv sabato 15 maggio

Madagascar 3: ricercati in Europa – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Madagascar 3: Europe’s Most Wanted

Madagascar 3: Europe’s Most Wanted Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 93′

93′ Regista: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon

Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon Cast:

TRAMA

Madagascar 3 – Ricercati in Europa (Madagascar 3: Europe’s Most Wanted) è un film d’animazione del 2012 diretto da Conrad Vernon, Eric Darnell e Tom McGrath. Il film è il sequel di Madagascar 2 – Via dall’isola (2008), ed in totale il terzo lungometraggio della serie Madagascar, cominciata nel 2005 con l’omonimo film.

La pellicola è in lista nella sezione fuori concorso del Festival di Cannes 2012. Il film è stato distribuito nelle sale statunitensi l’8 giugno 2012, mentre l’uscita nelle sale italiane è avvenuta il 22 agosto 2012.