“Shrek” su Italia 1. I film in tv sabato 12 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 12 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 12 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Security – 21:15 Sky Cinema Un alibi perfetto – 21:00 Iris Shrek – 21:20 Italia 1 Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Shrek

Shrek Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 80′

80′ Regista: Andrew Adamson, Vicky Jenson

Andrew Adamson, Vicky Jenson Cast: TRAMA Shrek è un film d’animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, basato sulla fiaba omonima del 1990 di William Steig. Il film è anche il primo film della serie cinematografica Shrek. Prodotto e distribuito dalla DreamWorks Animation nel maggio 2001, presentato in concorso al 54º Festival di Cannes, è stato il primo film a vincere l’Oscar al miglior film d’animazione, categoria introdotta nel 2002. Il New York Times ha inserito il film nella sua lista dei 1000 migliori film di sempre e nel 2020 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Shrek, un orco scrobutico ma dal cuore d’oro, insieme a Ciuchino, il suo destriero, cerca di tornare in possesso della sua palude che è stata occupata dai personaggi delle fiabe. Costoro sono stati imprigionati dal perfido Lord Farquaad, tiranno della terra di Duloc. L’orco e l’inseparabile asinello devono poi darsi da fare per liberare una principessa sottoposta a un sortilegio e tenuta prigioniera in un castello, sorvegliata da un temibile drago. Premio Oscar come Miglior film d’animazione nel 2002. Sex Crimes – Giochi pericolosi – 21:20 Rai 4 Lo stagista inaspettato – 21:15 Premium Cinema 2 Lo stagista inaspettato – 21:10 Rai Movie L’ingenua – 21:15 Cielo Senti chi parla – 21:10 Paramount Channel Superpapà: Un lavoro da vertigini – 21:00 Sky Family