“Hunger Games – Il Canto Della Rivolta: Parte 2” su Italia 1. I film in tv mercoledì 7 luglio

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 (The Hunger Games: Mockingjay – Part 2) è un film del 2015 diretto da Francis Lawrence.

Questo film è il sequel della pellicola del 2014 Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 (le riprese dei due film sono state effettuate insieme) ed è la trasposizione cinematografica della seconda parte del terzo romanzo Il canto della rivolta, scritto da Suzanne Collins e ambientato in un futuro distopico post apocalittico.

Costituisce l’ultima opera cinematografica della trilogia Hunger Games ed è l’unica ad essere stata distribuita ampiamente a livello internazionale nel formato 3D: è uscita negli Stati Uniti il 20 novembre 2015 (esclusivamente in 2D e IMAX) e il 19 novembre 2015 nelle sale italiane e di altri stati nelle versioni 2D, Digital 3D, RealD 3D e IMAX 3D.

Panem è in guerra. Tutti i distretti, ad eccezione del 2, si sono uniti contro Capitol City. Katniss capisce che, oltre alla sopravvivenza, c’è in gioco anche il futuro e affronta il Presidente Snow in uno scontro finale. Accompagnata dai suoi più cari amici, Gale, Finnick e Peeta, Katniss va in missione con la squadra del Distretto 13, dove rischierà la vita per liberare i cittadini dalle grinfie di Snow. Trappole mortali, nemici e scelte morali la metteranno alla prova più di qualsiasi arena in cui abbia combattuto.