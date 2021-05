“Se Dio vuole” su Rai Movie. I film in tv mercoledì 5 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 5 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Barely Lethal – 16 anni e spia – 21:15 Sky Cinema Flight – 21:00 Iris Geostorm – 21:20 Italia 1 Il sole è anche una stella – 21:20 Rai 2 RocknRolla – 21:20 Rai 4 The 33 – 21:15 Premium Cinema 2 Se Dio vuole – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Se Dio vuole

Se Dio vuole Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 87′

87′ Regista: Edoardo Maria Falcone, Edoardo Falcone

Edoardo Maria Falcone, Edoardo Falcone Cast: Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker, Carlo De Ruggieri, Giuseppina Cervizzi, Alex Cendron, Fabrizio Giannini, Alessandro Gassman, Laura Morante TRAMA Se Dio vuole è un film del 2015 scritto e diretto da Edoardo Falcone. Il film è uscito nelle sale cinematografiche il 9 aprile 2015. In coda finale c’è Cose, una canzone di Francesco De Gregori. Tommaso, uno stimato cardiochirurgo, è sposato con Carla, affascinante “pasionaria” un po’ sfiorita. La coppia ha due figli, ormai più che ventenni; Bianca e Andrea. Ultimamente Andrea però sembra cambiato, e la famiglia pensa che il ragazzo tema di dir loro che è gay. Finché un giorno Andrea annuncia di voler sacerdote: fingendo di dargli appoggio, quando in realtà è del tutto contrario alla sua scelta, Tommaso inizia a pedinarlo. Arriva così a don Pietro, un sacerdote molto ‘sui generis’… Terremoto 10.0 – 21:15 Cielo Dragon Trainer 2 – 21:00 Sky Family