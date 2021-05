“Il gladiatore” su Canale 5. I film in tv mercoledì 26 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 26 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 26 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Il gladiatore – 21:20 Canale 5 Genere: Storico

Storico Titolo originale: Gladiator

Gladiator Uscita: 2000

2000 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 155′

155′ Regista: Ridley Scott

Ridley Scott Cast: Russell Crowe, Richard Harris, David Hemmings, Oliver Reed, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Djimon Hounsou TRAMA Il gladiatore (Gladiator) è un film colossal del 2000 diretto da Ridley Scott. Il gladiatore è stato presentato per la prima volta a Los Angeles il 1º maggio 2000, divenendo subito un successo di pubblico. Il film ha ricevuto recensioni favorevoli dalla critica, soprattutto per le interpretazioni di Russell Crowe e di Joaquin Phoenix, ma anche per la regia di Scott, la fotografia, le sequenze d’azione, le partiture musicali e il valore della produzione. È stato un successo al botteghino, incassando $ 187,7 milioni negli Stati Uniti e $ 457 milioni in tutto il mondo. Sconfitti i barbari in Germania, nel 180 d.C., il vittorioso ex generale romano Massimo viene designato da Marco Aurelio, ormai vecchio, quale suo successore. Un eroico atleta e apprezzato comandante delle legioni, che tanto ha dato all’Impero con le sue conquiste. Il figlio dell’imperatore, Commodo, uccide il genitore e ordina di eliminare Massimo per non avere rivali nella successione al soglio imperiale. Massimo diventa così il bersaglio di una spietata caccia all’uomo che coinvolge la sua famiglia. Miss Sloane – Giochi di potere – 21:15 Sky Cinema Third Person – 21:00 Iris Alice attraverso lo specchio – 21:25 Italia 1 Alice attraverso lo specchio – 21:20 Rai 2 Antigang – Nell’ombra del crimine – 21:20 Rai 4 Stanno tutti bene – Everybody’s Fine – 21:15 Premium Cinema 2 Il vegetale – 21:10 Rai Movie Ice Quake – 21:15 Cielo