“Benvenuti al sud” su Canale 5. I film in tv mercoledì 21 luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 21 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Luca Miniero Cast: Claudio Bisio, Nando Paone, Giacomo Rizzo, Teco Celio, Fulvio Falzarano, Nunzia Schiano, Alessandro Vighi, Francesco Albanese, Salvatore Misticone, Riccardo Zinna, Naike Rivelli, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini TRAMA Benvenuti al Sud è un film del 2010 diretto da Luca Miniero, remake del film francese del 2008 Giù al Nord di Dany Boon. La versione italiana, specialmente per quanto riguarda la prima parte del film, è stata realizzata con la tecnica shot-for-shot ripercorrendo in larga parte la trama e i dialoghi dell’originale francese; nella seconda parte, invece, molte situazioni sono state aggiunte, modificate o cambiate per renderle più aderenti agli stereotipi italiani. Benvenuti al Sud è stato dedicato alla memoria di Angelo Vassallo, sindaco del comune di Pollica assassinato dalla criminalità organizzata nel 2010. Il postino Alberto, si finge invalido per salire in graduatoria ed essere trasferito a Milano. Ma il trucco non funziona e per punizione, viene mandato in un paesino campano. Pieno di pregiudizi, parte per quella che ritiene essere la “terra della camorra” e dell’immondizia, ma a sua sorpresa troverà un ambiente ospitale, dei colleghi fantastici e un nuovo amico. Il film, remake del francese ‘Giù al Nord’, è dedicato alla memoria di Angelo Vassallo, sindaco del comune di Pollica, assassinato nel 2010. Bastille Day – Il colpo del secolo – 21:15 Sky Cinema Patch Adams – 21:00 Iris Come ti ammazzo il bodyguard – 21:20 Rai 2 Terminator Salvation – 21:20 Rai 4 Giovani si diventa – 21:15 Premium Cinema 2 Bianca come il latte, rossa come il sangue – 21:10 Rai Movie Tornado F6 – La furia del vento – 21:15 Cielo Water Horse – La leggenda degli abissi – 21:00 Sky Family