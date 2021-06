“Maverick” su Iris. I film in tv martedì 8 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 8 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 8 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Amore a seconda vista – 21:15 Sky Cinema Maverick – 21:00 Iris Genere: Western

Western Titolo originale: Maverick

Maverick Uscita: 1994

1994 Nazionalità: USA

USA Durata: 127′

127′ Regista: Richard Donner

Richard Donner Cast: Mel Gibson, James Coburn, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene TRAMA Maverick è un film del 1994 diretto da Richard Donner e interpretato da Mel Gibson e Jodie Foster e ambientato nel Far West. Il film è basato sulla serie televisiva statunitense Maverick, uscita tra il 1957 e il 1961 e creata dallo sceneggiatore e produttore Roy Huggins. La serie aveva in James Garner il protagonista, che interpretò per le prime tre stagioni il ruolo del giocatore di poker Bret Maverick, qui interpretato da Mel Gibson. Bret Maverick mancano tremila dollari per iscriversi a un torneo di poker; li vince in una partita a cui partecipa anche l’avventuriera Annabelle Bransford. Ma, sul più bello, irrompono in scena alcuni energumeni con intenzioni niente affatto amichevoli ed è costretto a fuggire. E tutta la vicenda è un susseguirsi di trappole, oltre che di beffe… Captain Phillips – Attacco in mare aperto – 21:20 Rai 4 Boogie Nights – L’altra Hollywood – 21:15 Premium Cinema 2 Tutti i soldi del mondo – 21:10 Rai Movie Tale madre, tale figlia – 21:15 Cielo Nata per vincere – 21:10 Paramount Channel Oceani – 21:00 Sky Family A Beautiful Mind – 21:15 Sky Cult