“Poveri ma ricchissimi” su Sky CinemaI film in tv martedì 27 luglio

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 27 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Poveri ma ricchissimi – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Fausto Brizzi

Fausto Brizzi Cast: Enrico Brignano, Christian De Sica TRAMA Poveri ma ricchissimi è un film commedia del 2017 diretto da Fausto Brizzi, interpretata da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello. Il film è il sequel di Poveri ma ricchi, uscito nel 2016, sempre diretto da Brizzi. Questa volta non è un remake ma si tratta di un soggetto originale dello stesso Brizzi e di Marco Martani. La famiglia Tucci si rifiuta di pagare le tasse italiane e trasforma Torresecca in un paradiso fiscale attraverso un escamotage. Così facendo, realizza il sogno di molti italiani: non essere schiavi delle regole dello Stato. Torresecca diventa un vero principato a conduzione familiare, il pater familias Danilo diventa Presidente del Consiglio ed emana decreti in base alle proprie convinzioni e all’estro del momento. Non tardano a presentarsi gli attriti con la madrepatria, e anche all’interno della famiglia stessa… Cavalca Vaquero! – 21:00 Iris R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà – 21:20 Italia 1 Iron Sky: La battaglia continua – 21:20 Rai 4 Match Point – 21:15 Premium Cinema 2 Sicario – 21:10 Rai Movie Ricky e Barabba – 21:25 Rete 4 Il bandito corso – 21:15 Cielo La rapina perfetta – 21:10 Paramount Channel