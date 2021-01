I film in tv martedì 26 gennaio: “Mission: Impossible – Protocollo Fantasma” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata martedì 26 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata martedì 26 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Bloodshot – 21:15 Sky Cinema Nella valle della violenza – 21:00 Iris Mission: Impossible – Protocollo Fantasma – 21:20 Italia 1 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Mission: Impossible – Ghost Protocol

Mission: Impossible – Ghost Protocol Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Emirati Arabi Uniti – Repubblica Ceca – USA

Emirati Arabi Uniti – Repubblica Ceca – USA Durata: 133′

133′ Regista: Brad Bird

Brad Bird Cast: Tom Cruise, Léa Seydoux, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Ving Rhames, Paula Patton, Anil Kapoor, Vladimir Mashkov, Samuli Edelmann, Ilia Volokh, Miraj Grbic, Ivan Shvedoff, Pavel Kríz, April Stewart, Jeremy Renner, Simon Pegg TRAMA Mission: Impossible – Protocollo fantasma (Mission: Impossible – Ghost Protocol) è un film del 2011 diretto da Brad Bird, quarto film della serie Mission: Impossible, in cui Tom Cruise veste nuovamente i panni dell’agente della Impossible Mission Force Ethan Hunt. Hunt e la sua squadra di agenti IMF corrono contro il tempo per rintracciare un pericoloso terrorista dal nome in codice “Cobalt”, che è entrato in possesso dei codici di lancio dei missili nucleari russi. La vera identità di “Cobalt” è nascosta negli archivi del Cremlino e Hunt e colleghi vi si infiltrano e si ritrovano loro malgrado coinvolti nell’esplosione dell’intero palazzo. il Presidente degli Stati Uniti è costretto quindi ad attivare il “Protocollo fantasma” e l’intera Impossible Mission Force viene dismessa. Arctic – 21:20 Rai 4 Jenny’s Wedding – 21:15 Premium Cinema Corri ragazzo corri – 21:10 Rai Movie Sydney White – Biancaneve al college – 21:10 Paramount Channel Una vita da gatto – 21:00 Sky Family