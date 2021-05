“Napoli Velata” su Premium Cinema 2. I film in tv martedì 25 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 25 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 25 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Non succede, ma se succede… – 21:15 Sky Cinema L’ultimo colpo in canna – 21:00 Iris Ben Hur – 21:20 Rai 4 Napoli Velata – 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2018

2018 Durata: 113′

113′ Regista: Ferzan Ozpetek

Ferzan Ozpetek Cast: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto TRAMA Napoli velata è un film del 2017 diretto da Ferzan Özpetek. Özpetek ha dichiarato che la genesi del film è scaturita dopo un incontro avvenuto ad una cena con la sua attrice feticcio Serra Yılmaz; il regista si era intrattenuto a parlare con una ragazza, da lui definita “molto interessante” e “molto sensuale”, che a fine serata se ne era andata rivelando di essere un medico legale: “Mi sorprese il contrasto fra quella personalità così seduttiva e un lavoro così freddo, razionale. Da quell’incontro ho iniziato a costruire questa storia.” Ha lavorato sul soggetto per dieci anni. Adriana, anatomopatologo a disagio coi vivi, incontra Andrea, un giovane uomo che la seduce e la ama una notte intera, appassionatamente. Adriana è completamente travolta, ma la sparizione improvvisa di Andrea e il ritrovamento di un cadavere di un ragazzo trovato ucciso e brutalmente privato dei bulbi oculari segnano l’inizio di un’indagine poliziesca ed esistenziale che condurra’ Adriana nel cuore di una Napoli magica, sensuale e misteriosa. Vincitore di due David di Donatello ed un Nastro d’Argento. Nuovo Cinema Paradiso – 21:10 Rai Movie La tête en friche – La testa tra le nuvole – 21:15 Cielo E.T. L’extraterrestre – 21:00 Sky Family Il diritto di opporsi – 21:15 Sky Cult