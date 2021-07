“Blade Runner 2049” su Rai Movie. I film in tv martedì 20 luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 16 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 16 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Una storia senza nome – 21:25 Rai 1 Ready Player One – 21:15 Sky Cinema La conquista del West – 21:00 Iris Miss Fisher e la cripta delle lacrime – 21:20 Rai 2 Lupin III – Il film – 21:20 Rai 4 Anything Else – 21:15 Premium Cinema 2 Blade Runner 2049 – 21:10 Rai Movie Genere: Fantascienza

Fantascienza Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Canada – UK – USA

Canada – UK – USA Durata: 164′

164′ Regista: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Cast: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas TRAMA Blade Runner 2049 è un film del 2017 diretto da Denis Villeneuve. Il film è il sequel di Blade Runner del 1982, diretto da Ridley Scott. La sceneggiatura, scritta da Hampton Fancher e Michael Green, si basa sui personaggi del romanzo di Philip K. Dick Il cacciatore di androidi (Do Androids Dream of Electric Sheep?). Ryan Gosling interpreta il ruolo di protagonista dell’Agente K, e Harrison Ford che riprende quello di Rick Deckard. Fanno parte del cast Robin Wright, Dave Bautista, Sylvia Hoeks, Ana de Armas e Jared Leto. Anno 2049: l’agente K è un blade runner della polizia di Los Angeles. Sono trascorsi trent’anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi è arrivato Niander Wallace e ha convinto l’intero mondo con nuovi “lavori in pelle”: decisamente perfetti, immortali e soprattutto obbedienti. K è sulle tracce di un vecchio Nexus quando scopre qualcosa che potrebbe cambiare tutte le conoscenze finora acquisite sui replicanti, e dunque cambiare il mondo… Eliminators – 21:25 Rete 4 L’amore dura tre anni – 21:15 Cielo