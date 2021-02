I film in tv martedì 2 febbraio: “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York” su Italia 1

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (Home Alone 2: Lost in New York) è un film del 1992 diretto da Chris Columbus, sequel di Mamma, ho perso l’aereo. Un altro disguido nella famiglia McCallister. Vacanze di Natale: mentre tutta la famiglia è in procinto di imbarcarsi per un volo per Miami, il piccolo Kevin si perde in aeroporto, sbaglia aereo e si ritrova solo a New York. Ma se la cava benissimo: fa la vita da nababbo al Plaza Hotel, si imbatte ancora nei due malviventi del primo film e di nuovo li riduce a mal partito salvando così l’incasso dell’enorme emporio di giocattoli Duncan. Poi fa amicizia con la “donna dei piccioni” al Central Park…

