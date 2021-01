I film in tv martedì 19 gennaio: “Rampage: Furia Animale” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata martedì 19 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

I film in tv Martedì 19 gennaio 2021

Un sacchetto di biglie – 21:25 Rai 1 Only – Minaccia letale – 21:15 Sky Cinema Sfida Nella Valle Dei Comanche – 21:00 Iris Rampage: Furia Animale – 21:20 Italia 1 Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Regista: Brad Peyton

Brad Peyton Cast: Dwayne Johnson, Naomie Harris TRAMA Rampage – Furia animale (Rampage) è un film del 2018 diretto da Brad Peyton.La pellicola è basata sull’omonimo videogioco degli anni ottanta prodotto da Midway Games. Tra gli interpreti principali figurano Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton e Jeffrey Dean Morgan. David Okoye è un palestrato, ex combattente dell’esercito americano, che va più d’accordo con gli animali che gli esseri umani. Il suo migliore amico è infatti George, un gorilla albino dotato di senso dell’umorismo. I resti di un esperimento genetico infettano George e diversi altri animali trasformandoli in una sorta di predatori invincibili, in continua crescita…Davis sarà chiamato a salvare il suo amico e il mondo intero, con l’aiuto di un genetista ex galeotto inviato dal governo. Altri film in tv martedì 19 gennaio 2021 Jungle – 21:20 Rai 4 Somewhere – 21:15 Premium Cinema 2 Tonya – 21:10 Rai Movie Lila, Lila – Scrittore per caso – 21:15 Cielo Nata per vincere – 21:10 Paramount Channel