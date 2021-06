“Io, loro e Lara” su Rete 4. I film in tv martedì 15 giugno

Io, loro e Lara è un film del 2010 diretto e interpretato da Carlo Verdone.

Carlo Verdone ha dedicato il film al padre Mario, morto nel 2009 durante la realizzazione della pellicola.

Le riprese del film sono iniziate il 20 aprile 2009.

In un’intervista rilasciata dal regista al Corriere della Sera, e pubblicata il 30 dicembre 2009, Verdone dice di aver deciso di smettere di fare film in cui trapelino delle storie poco edificanti incentrate su tradimenti coniugali. Con questo film ha voluto inserire temi etici.

Il film ha incassato complessivamente € 15.772.242, risultando il 9° film più visto dell’anno 2010.

Padre Carlo Mascolo è un missionario che vive in un villaggio nel cuore dell’Africa dove – parole sue – fa “il medico, il preside, l’agricoltore, il meccanico e lo sceriffo a tempo pieno”. Da qualche tempo avverte i sintomi di una crisi spirituale che lo angoscia sempre di più. Dunque decide di tornare a Roma per parlarne ai suoi superiori. Il suo padre spirituale lo tranquillizza, a volte è necessaria una pausa di riflessione. Lo esorta a trascorrere un po’ di tempo in famiglia per ritrovare se stesso attraverso il calore dei propri cari. Intanto da un’altra parte della città, in un minuscolo appartamentino di periferia, una misteriosa ragazza fa dei colloqui con un assistente sociale. Sembra che la ragazza, Lara, abbia avuto dei seri problemi in passato che adesso sta cercando di risolvere. Ma nonostante l’aria da educanda che ostenta con l’assistente sociale, Lara conduce una doppia vita. Di notte, di fronte ad una web cam si trasforma in una sensualissima modella in latex e tacchi a spillo.