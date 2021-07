“Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe” Rai 4. I film in tv martedì 13 luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 13 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

The Help – 21:25 Rai 1 Resa dei conti – 21:15 Sky Cinema Catlow – 21:00 Iris Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe – 21:20 Rai 4 Genere: Horror

Horror Titolo originale: Hansel & Gretel: Witch Hunters

Hansel & Gretel: Witch Hunters Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 88′

88′ Regista: Tommy Wirkola

Tommy Wirkola Cast: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare TRAMA Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe (Hansel & Gretel: Witch Hunters) è un film del 2013 diretto da Tommy Wirkola, la continuazione della fiaba dei fratelli Grimm Hänsel e Gretel. Il film vede come protagonisti Jeremy Renner e Gemma Arterton nei panni di Hansel e Gretel, impegnati a combattere contro una congrega di streghe comandata dalla malvagia Muriel, che nel film è interpretata da Famke Janssen. Da bambini di nome Hansel e Gretel vengono abbandonati nel bosco dai genitori; mentre vagano nella fitta boscaglia, incontrano una splendida ed invitante casa completamente fatta di Marzapane, dove una terribile strega li rapisce e tiene prigionieri con l’intenzione di mangiarseli. Poco prima che riesca a mangiarsi Hansel, però, i due riescono a combatterla e a ucciderla bruciandola nel forno, scoprendo, durante la lotta, di essere misteriosamente immuni ai poteri delle streghe. Hollywood Ending – 21:15 Premium Cinema 2 Pane e tulipani – 21:15 Rai Movie 12 Rounds – 21:25 Rete 4 In viaggio con Jacqueline – 21:15 Cielo Shooter – 21:10 Paramount Channel