“American Sniper” su Premium Cinema 2. I film in tv giovedì 8 luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 8 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Cena con delitto – 21:15 Sky Cinema Ballistic – 21:00 Iris Fast and Furious – 21:20 Italia 1 American Sniper – 21:15 Premium Cinema 2 enere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: American Sniper

American Sniper Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 133′

133′ Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner, Ben Reed, Elise Robertson, Luke Sunshine, Marnette Patterson TRAMA American Sniper è un film del 2014 diretto da Clint Eastwood, basato sull’omonima autobiografia di Chris Kyle.[1][2] Il film, che ha per protagonista Bradley Cooper, affiancato da Sienna Miller, Luke Grimes, Kyle Gallner e Sam Jaeger, ha ricevuto 6 nomination agli Oscar 2015, vincendo il Premio Oscar per il Miglior montaggio sonoro. Nato e cresciuto in Texas da una famiglia di sani principi, Chris decide di arruolarsi nel corpo dei Navy SEAL della Marina degli Stati Uniti. Dopo un addestramento duro e rigido, si distingue per le sue doti di cecchino. Nelle sue quattro missioni in Iraq, Kyle ha ucciso più di 255 guerriglieri iracheni, ma tutto ciò lo ha allontanato sempre di più dalla famiglia e dalla vita civile. Quando finalmente riesce a trovare un equilibrio e un nuovo scopo nella vita, sarà proprio questo a condurlo al suo tragico destino. The crew – Missione impossibile – 21:10 Rai Movie L’ Allenatore Nel Pallone – 21:25 Rete 4 Il legionario – 21:15 Cielo Duplex – Un appartamento per tre – 21:10 Paramount Channel Stuart Little – Un topolino in gamba – 21:00 Sky Family