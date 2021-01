I film in tv giovedì 28 gennaio: “Rocketman” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata giovedì 28 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 28 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Dexter Fletcher Cast: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden TRAMA Rocketman è un film del 2019 diretto da Dexter Fletcher. La pellicola, vincitrice del premio Oscar per la miglior canzone, narra la vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton, a partire dalla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni ’80. La pellicola, vincitrice del premio Oscar per la miglior canzone, racconta la vita di Reginald Dwight, rockstar multimilionaria nota al mondo con il nome d’arte di Elton Hercules John. Il racconto scorre a ritroso, partendo da una seduta di alcolisti anonimi. Qui John trova il modo di affrontare i demoni del proprio passato, ripercorrere i passi che l’hanno condotto in quello stato, ma anche i prodigiosi primi passi alla Royal Academy of Music fino alla sua duratura collaborazione con Bernie Taupin. Charlie’s Angels – 21:15 Sky Cinema Tango & Cash – 21:00 Iris Quando le mani si sfiorano – 21:20 Rai 2 Argo – 21:15 Premium Cinema 2 The Captive – Scomparsa – 21:10 Rai Movie Maximum Conviction – 21:15 Cielo L’uomo della pioggia – 21:10 Paramount Channel Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse – 21:00 Sky Family