“Una notte da leoni” su Italia 1. I film in tv giovedì 27 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 27 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 27 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Rogue – Missione ad alto rischio – 21:15 Sky Cinema Rogue – Missione ad alto rischio – 21:00 Iris Una notte da leoni – 21:30 Italia 1 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Hangover

The Hangover Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 100′

100′ Regista: Todd Phillips

Todd Phillips Cast: Bradley Cooper, Heather Graham, Ken Jeong, Rachael Harris, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha TRAMA Una notte da leoni (The Hangover) è un film del 2009 diretto da Todd Phillips, con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Heather Graham. Scritto da Jon Lucas e Scott Moore, e con Todd Phillips e Daniel Goldberg come produttori esecutivi, il film fu prodotto dalla Warner Bros. Productions da Legendary Pictures. Una notte da leoni segue le disavventure di un gruppetto di quattro amici di Los Angeles, Phil, Stu, Doug e Alan che decidono di passare un fine settimana a Las Vegas per l’addio al celibato di uno di loro. Dopo aver passato una notte indimenticabile, però, tre di loro si risvegliano in una suite devastata senza che vi sia traccia dello sposo. Una notte da leoni ha vinto un Golden Globe come miglior film commedia o musicale. Per Phil, Stu e Alan la serata a Las Vegas per l’addio al celibato del loro amico Doug è stata indimenticabile. Quello che però sembra essere “dimenticato” è proprio Doug, il promesso sposo. Da dopo la festa nessuno sa più dove sia finito. I tre amici, già piuttosto occupati a smaltire la colossale sbornia, dovranno provare a ripercorre i passi della loro notte brava, scoprendo un poco alla volta di aver detto e fatto cose inenarrabili. A Los Angeles, intanto, la sposa aspetta irrequieta lo sposo… Il pescatore di sogni – 21:15 Premium Cinema 2 Fuori controllo – 21:10 Rai Movie Submerged – Allarme negli abissi – 21:15 Cielo La dura verità – 21:10 Paramount Channel Qualcosa di meraviglioso – 21:00 Sky Family The Founder – 21:15 Sky Cult