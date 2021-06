“Mi presenti i tuoi?” su Italia 1. I film in tv giovedì 24 giugno

Mi presenti i tuoi? – 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Meet the Fockers

Meet the Fockers Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Jay Roach

Jay Roach Cast: Ben Stiller, Barbra Streisand, Teri Polo, Owen Wilson, Alanna Ubach, Ray Santiago, Tim Blake Nelson, Bradley Pickren, Shelley Berman, Max Hoffman, B.J. Hansen, Myra Turley, Vahe Bejan, Kyle T. McNamee, Cedric Yarbrough, Benjamin Trueblood, Bruno Coon, Robert De Niro, Blythe Danner, Dustin Hoffman

TRAMA

Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers) è un film del 2004, co-prodotto e diretto da Jay Roach e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. È il sequel di Ti presento i miei (2000) e, come quest’ultimo, ha un registro spiccatamente comico.

Il titolo originale Meet The Fockers (che richiama il Meet The Parents del primo film) è stato trasformato nella versione in italiano in Mi presenti i tuoi? per sottolineare il legame con il fortunato Ti presento i miei.

Nel 2010 è uscito Vi presento i nostri, terzo e ultimo capitolo della saga.